Comunità piacentine nel Mondo, a Veleia il premio a tre donne

Sarà Veleia Romana, nel comune di Lugagnano Val d'Arda, a ospitare domenica 9 agosto il 30° Incontro provinciale delle Comunità Piacentine nel Mondo, l'appuntamento che ogni anno riunisce i piacentini residenti o emigrati all'estero per rinsaldare il legame con il territorio d'origine. Nel corso della giornata saranno inoltre premiate tre "Piacentine Benemerite", riconoscimento assegnato a donne che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e sociali.

L'iniziativa, presentata mercoledì 29 luglio nella sede della Provincia di Piacenza, è promossa dall'associazione Piacenza nel Mondo, in collaborazione con il Comune di Lugagnano, con il patrocinio della Provincia e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il programma prenderà il via alle 10.45 nella chiesa di Sant'Antonino Martire con la cerimonia di consegna del premio alle Piacentine Benemerite. Quest'anno il riconoscimento sarà conferito alla giornalista PierFrancesca Graviani, collaboratrice anche dell'Unesco, alla dottoressa Francesca Lipeti, medico impegnata al servizio delle persone più fragili, e a Elena Soresi, filosofa e pianista.

Alle 11.30 sarà celebrata la messa presieduta dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto, insieme a padre Mario Toffari e don Germano Gregori. La giornata si concluderà alle 13 con il pranzo conviviale alla Taberna Veleia, accompagnato dalle esibizioni del gruppo musicale Appenninus.

L'invito è rivolto ai rappresentanti delle comunità piacentine all'estero, alle istituzioni, alle associazioni e a tutti i cittadini che desiderano partecipare a una giornata dedicata alla memoria, all'amicizia e al senso di appartenenza.

«Il trentesimo Incontro delle Comunità Piacentine nel Mondo rappresenta un'occasione preziosa per rinnovare il legame con tanti piacentini che, pur vivendo lontano, continuano a sentirsi parte della nostra comunità - sottolinea la presidente della Provincia Monica Patelli-. La recente apertura della sede condivisa tra Piacenza nel Mondo e la Consulta provinciale degli studenti nel palazzo della Provincia testimonia la volontà dell'ente di valorizzare queste esperienze e favorire il dialogo tra generazioni, territori e culture».

Patelli ha inoltre rivolto le congratulazioni alle tre benemerite: «Con il loro impegno, la loro professionalità e il loro talento hanno contribuito a dare prestigio al territorio piacentino anche oltre i confini locali e nazionali. Le loro storie rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità e un esempio positivo per le nuove generazioni».