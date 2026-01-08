«Confronto coi sindaci per raccordare servizi tra ospedali e territorio»

«Confronto con i sindaci per capirne bisogni e esigenze, e poi avanti con la messa a terra di tutti quei servizi che servono da raccordo tra gli ospedali e il territorio, che vuol dire le persone». Sono questi i primi propositi annunciati dal nuovo direttore del distretto socio sanitario di Ponente, Stefano Nani. I sindaci dei 21 comuni di Valtidone, Valtrebbia e Valluretta durante la prima riunione dell’anno ne hanno ratificato la nomina, al posto dell’ormai ex direttore Giuseppe Magistrali. La direttrice generale Ausl, Paola Bardasi ha chiesto a Nani di occuparsi dei «problemi concreti» degli ospedali di Bobbio e della Valtidone. «Stefano Nani è la figura più adatta perché l’armonizzazione tra le strutture ospedaliere e il territorio si attui nel migliore modi». La sua nomina è stata ratificata all'unanimità. Nani lascia la direzione del 118 e verrà sostituito con risorse interne all'Azienda sanitaria.