Crescere e coltivare, alla Don Minzoni la serra donata da Lilt

Una serra per imparare a coltivare, ma soprattutto per imparare a crescere. Nel giardino della scuola dell’infanzia Don Minzoni è stata inaugurata la nuova struttura donata dalla sezione piacentina della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Presenti l’ex preside Paola Vincenti, che ha portato in dono le prime piantine di fragole, e l’attuale dirigente scolastico Antonino Furnari.

Protagonisti dell’iniziativa i circa sessanta bambini della materna, che nei prossimi mesi utilizzeranno lo spazio per seminare e prendersi cura delle piante. «La serra sarà usata da tutti gli alunni – spiega l’insegnante Genni Lumia –. Abbiamo iniziato con erbe aromatiche e contenitori ricavati da bottiglie di plastica, per trasmettere anche il rispetto dell’ambiente». L’attività ha un valore educativo. «I bambini toccano la terra, osservano la crescita e imparano ad avere cura di ciò che seminano», aggiunge la maestra.

Per Franco Pugliese, presidente della Lilt di Piacenza, il messaggio è chiaro: «Ambiente sano, benessere fisico e psicologico sono legati. Coltivare una pianta aiuta a capire quanto contino cura e responsabilità».