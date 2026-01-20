Ad Agazzano nasce "Casa Paveri", nuova associazione culturale

È nata a fine ottobre 2025 Casa Paveri, nuova associazione culturale di promozione sociale che punta a far conoscere e valorizzare la Val Luretta attraverso cultura, musica, teatro, storia e arte. Un progetto che prende il nome da una corte storica nei dintorni di Agazzano, luogo da cui è partita l’idea dell’associazione.

Il primo incontro pubblico è in programma sabato 31 gennaio 2026 alle ore 10, nella sala consiliare del municipio di Agazzano, occasione in cui l’associazione si presenterà ufficialmente alla comunità e alle istituzioni locali. Tra gli obiettivi di Casa Paveri ci sono l’organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, passeggiate guidate, visite culturali e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale, rivolte sia ai residenti sia a chi vuole scoprire il territorio.

All’incontro sono invitati stampa, amministratori, associazioni e cittadini. Durante la mattinata verranno anche anticipate le prime iniziative in programma per il 2026.