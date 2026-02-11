Bando cultura, dalla Fondazione stanziati 200mila euro
Fra i requisiti la capacità di intercettare il pubblico giovanile, la sostenibilità economica, la capacità organizzativa e i partenariati. Tempo fino al 10 aprile
Elisabetta Paraboschi
|3 ore fa
La presentazione del bando - © Libertà/Cristian Brusamonti
Ammonta a 200 mila euro il nuovo Bando Cultura della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presentato a Palazzo Rota Pisaroni dal presidente Roberto Reggi e dal vicepresidente Mario Magnelli. Il bando è aperto a progetti il cui valore è compreso tra 5.001 e 50.000 euro e riservato a realtà con sede legale o operativa nella provincia di Piacenza: fra i requisiti considerati d’interesse la capacità di intercettare il pubblico giovanile, la sostenibilità economica, la capacità organizzativa e i partenariati.
Le richieste di partecipazione, da presentare attraverso il portale ROL sul sito della Fondazione, sono aperte fino al 10 aprile. Rientrano nelle tipologie progettuali ammesse: spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza); arti visive e contemporanee (fotografia, mostre, video, installazioni, esposizioni); cinema e audiovisivo (rassegne, festival, piccole produzioni); valorizzazione del patrimonio culturale; promozione della cultura di qualità (manifestazioni culturali, conferenze, convegni, rassegne, festival).
Il Bando integrale e le informazioni per la compilazione delle richieste online sono disponibili sul sito www.fondazionepiacenzavigevano.it.«Introduciamo lo strumento del bando anche nell'ambito della produzione di eventi, festival, rassegne e iniziative di rilevanza artistica per qualificare ulteriormente l'offerta culturale sul territorio - sottolineano Reggi e Magnelli - Tramite questo dispositivo, analizzando in modo sistemico le proposte che ci arrivano, possiamo operare valutazioni più consapevoli e valorizzare meglio la capacità di fare rete e sviluppare iniziative che facciano della cultura una leva di sviluppo per il territorio».
