Bando cultura, dalla Fondazione stanziati 200mila euro

Ammonta a 200 mila euro il nuovo Bando Cultura della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presentato a Palazzo Rota Pisaroni dal presidente Roberto Reggi e dal vicepresidente Mario Magnelli. Il bando è aperto a progetti il cui valore è compreso tra 5.001 e 50.000 euro e riservato a realtà con sede legale o operativa nella provincia di Piacenza: fra i requisiti considerati d’interesse la capacità di intercettare il pubblico giovanile, la sostenibilità economica, la capacità organizzativa e i partenariati.

Le richieste di partecipazione, da presentare attraverso il portale ROL sul sito della Fondazione, sono aperte fino al 10 aprile. Rientrano nelle tipologie progettuali ammesse: spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza); arti visive e contemporanee (fotografia, mostre, video, installazioni, esposizioni); cinema e audiovisivo (rassegne, festival, piccole produzioni); valorizzazione del patrimonio culturale; promozione della cultura di qualità (manifestazioni culturali, conferenze, convegni, rassegne, festival).