Biblioteche comunali, i nuovi orari per il mese di luglio

Nei mesi estivi cambiano, come di consueto, gli orari per le sedi del sistema bibliotecario piacentino. A partire da mercoledì 1 fino a venerdì 31 luglio, le cinque sedi osserveranno una programmazione specifica delle aperture.

La sede centrale della Passerini-Landi, in via Carducci 14, sarà aperta nella giornata di lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, mentre il sabato dalle 9 alle 13. La biblioteca ragazzi Giana Anguissola sarà aperta al mattino, dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì, dalle 15 alle 19.

La biblioteca Dante, nella sede rinnovata di Viale Dante 46, aprirà con orario continuato dalle 9.30 alle 19 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Sarà invece aperta solo la mattina dalle 9.30 alle 13.30 di mercoledì e sabato.

La biblioteca Farnesiana, alla Galleria del Sole, sarà aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 19.

La biblioteca della Besurica, in via Perfetti, sarà attiva nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

Sabato 4 luglio, in occasione della festa patronale di sant’Antonino, tutte le biblioteche comunali resteranno chiuse.

Le sale studio di via Roma 23 resteranno aperte fino a venerdì 11 luglio, per riaprire poi a settembre.

Nel mese di agosto gli orari cambieranno ulteriormente, garantendo comunque una ampia apertura in tutte le sedi.