Biblioteche comunali, i nuovi orari per il mese di luglio
Sabato 4 luglio, in occasione della festa patronale di sant’Antonino, tutte le biblioteche comunali resteranno chiuse
Redazione Online
|2 ore fa
Nei mesi estivi cambiano, come di consueto, gli orari per le sedi del sistema bibliotecario piacentino. A partire da mercoledì 1 fino a venerdì 31 luglio, le cinque sedi osserveranno una programmazione specifica delle aperture.
La sede centrale della Passerini-Landi, in via Carducci 14, sarà aperta nella giornata di lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, mentre il sabato dalle 9 alle 13. La biblioteca ragazzi Giana Anguissola sarà aperta al mattino, dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì, dalle 15 alle 19.
La biblioteca Dante, nella sede rinnovata di Viale Dante 46, aprirà con orario continuato dalle 9.30 alle 19 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Sarà invece aperta solo la mattina dalle 9.30 alle 13.30 di mercoledì e sabato.
La biblioteca Farnesiana, alla Galleria del Sole, sarà aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 19.
La biblioteca della Besurica, in via Perfetti, sarà attiva nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.
Sabato 4 luglio, in occasione della festa patronale di sant’Antonino, tutte le biblioteche comunali resteranno chiuse.
Le sale studio di via Roma 23 resteranno aperte fino a venerdì 11 luglio, per riaprire poi a settembre.
Nel mese di agosto gli orari cambieranno ulteriormente, garantendo comunque una ampia apertura in tutte le sedi.
Gli orari e le chiusure per tutte e cinque le sedi delle biblioteche comunali sono sempre disponibili sul sito http://www.passerinilandi.piacenza.it .
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