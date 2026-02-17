Cinema, teatro, critica culturale: Lo specchio di Piacenza incontra Barbara Belzini

Stasera alle 20.30 su Telelibertà va in onda una nuova puntata de Lo specchio di Piacenza, il programma condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi. Ospite è Barbara Belzini, giornalista, autrice e critica cinematografica. Belzini scrive per il quotidiano Libertà e collabora con diverse produzioni culturali e televisive. È formatrice nell’ambito dell’educazione all’immagine e lavora da anni su progetti che insegnano a leggere e interpretare in modo critico cinema, media e linguaggi audiovisivi, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Fa parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

È inoltre curatrice di eventi, rassegne e percorsi culturali, con un interesse specifico per le narrazioni contemporanee e per il rapporto tra linguaggi artistici e comunità. Tra i progetti seguiti negli ultimi anni figurano percorsi di educazione al linguaggio cinematografico nelle scuole del territorio e collaborazioni a rassegne dedicate al cinema d’autore e ai nuovi talenti. Di recente ha curato la raccolta “Onora la madre”, un progetto editoriale che affronta il tema della maternità nelle sue forme più complesse, non canoniche e spesso poco raccontate, dando voce a sguardi diversi, femminili e maschili.

Nel corso della puntata si parlerà di cinema, teatro, educazione all’immagine, ruolo della critica culturale, panorama culturale piacentino e prospettive future, partendo dall’esperienza professionale dell’ospite e dal suo lavoro sul territorio.