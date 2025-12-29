Conservatorio Nicolini, brillano i talenti nei concorsi nazionali

La musica di Piacenza continua a farsi sentire, forte e chiara, ben oltre i confini della città. Gli allievi di pianoforte del Conservatorio “G. Nicolini” hanno conquistato nelle ultime settimane una serie di riconoscimenti prestigiosi in concorsi nazionali e internazionali, confermando ancora una volta l’eccellenza della scuola piacentina e dei suoi docenti.

A distinguersi è stata innanzitutto Ziqi Zhang, appena 9 anni, allieva della professoressa Maria Grazia Petrali, che ha ottenuto il 1° premio al concorso “Agnesi” di Arcore (Milano). Una vittoria che testimonia non solo un talento precoce, ma anche la solidità e l’impegno della piccola Ziqi.

Riconoscimento importante anche per Lorenzo Rayan Santaniello, allievo della docente Patrizia Bernelich, che ha conquistato il 3° premio al concorso internazionale “Musica in Langa” a Cuneo, distinguendosi per maturità interpretativa e raffinatezza sonora.

Sul fronte della musica da camera brilla il Duo formato da Alberto Cammi e Carlotta Cabrini, preparato dalla docente Paola Del Giudice, che ha raggiunto il 3° premio al concorso internazionale di Alessandria, confermando l’ottimo livello della scuola anche nella formazione cameristica.

Ottimi risultati anche per Riccardo Caserta, allievo del docente Marco Alpi, che si è aggiudicato il 2° premio al concorso internazionale di Spoleto, manifestando una crescita costante e una presenza scenica sempre più sicura.

Grande protagonista di questa stagione di successi è infine Andrea Serena, allievo della Del Giudice, che ha saputo mettersi in luce in tre diversi concorsi: dopo essersi imposto con il 1° premio al concorso internazionale di Alessandria, ha proseguito il suo percorso con un brillante 2° posto al concorso Agnesi di Arcore (Milano), per poi ottenere anche il 3° premio al concorso internazionale Schubert di Casale Monferrato. Un trittico di risultati che ne conferma l’eccezionale maturità artistica.

«Questi risultati sono motivo di orgoglio per tutto il Conservatorio – commenta il presidente dell’università musicale piacentina Massimo Trespidi -. Dimostrano la qualità del lavoro svolto quotidianamente dai nostri docenti e l’impegno costante dei ragazzi. Vedere i nostri allievi affermarsi in contesti così prestigiosi conferma che il Nicolini è una realtà viva, dinamica e capace di formare musicisti di livello nazionale e internazionale».