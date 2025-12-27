Genitori e tre bambini intossicati dal monossido di carbonio

Papà, mamma e tre bambini sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio in un'abitazione in Valmagini, nella zona dei Giardini Margherita. Sembra che l'incidente domestico sia stato causato da un piccolo braciere acceso in casa.

Stamattina, 27dicembre 2025, una donna di origine senegalese con una bambina si è presentata al pronto soccorso perché stava male. I medici si sono resi conto che avevano dei sintomi di intossicazione. E' stata la stessa donna a raccontare che a casa erano rimasti il marito e altri due figli. E' scattato quindi l'allarme.

Sul posto si è precipitata un'ambulanza per soccorrere gli altri componenti della famiglia. Secondo quanto appreso, nessuno di loro è grave. Il 118 ha quindi allertato i vigili del fuoco, che intorno alle 8,30 si sono recati sul posto per comprendere quale sia stata l'origine dell'intossicazione.