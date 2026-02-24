Corso sulla storia antica di Groppallo e Valnure, 40 aspiranti guide

Sono ben quaranta le aspiranti guide turistiche che hanno risposto con entusiasmo alla proposta lanciata dal Comune, in collaborazione con l’archeologo Angelo Ghiretti, di partecipare a un corso di formazione dedicato alla storia antica di Groppallo e dell’Alta Valnure. L’obiettivo è quello di creare un gruppo di persone competenti che possano aprire e raccontare ai visitatori il museo archeologico della steatite di Groppallo che potrebbe essere inaugurato tra la primavera e l’estate prossima.

«Quaranta corsisti è un risultato sorprendente - rileva il sindaco di Farini, Marco Paganelli - che testimonia quanto sia forte il legame con il territorio e il desiderio di valorizzarlo». Residenti stabili, villeggianti, commercianti, guide ambientali escursionistiche (il corso è accreditato per le guide Aigae) e semplici amanti della storia locale, un gruppo eterogeneo, unito dalla volontà di conoscere più a fondo le radici di questo angolo di Appennino.

Il corso è articolato in sei incontri, al sabato, e può essere seguito sia in presenza nella sala consiliare del municipio a Farini, sia sulla piattaforma Zoom.