Domenica al Municipale torna "Prima di andare in scena" dedicata a La bohème

Una domenica mattina nel segno di Puccini al Ridotto del Teatro Municipale: torna “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli della Stagione d’Opera, realizzata grazie alla collaborazione tra Amici della Lirica e Fondazione Teatri di Piacenza.

Domenica 27 settembre alle 11, l’incontro a ingresso libero sarà dedicato a “La bohème”. Il celebre titolo pucciniano andrà in scena venerdì 2 e domenica 4 ottobre al Teatro Municipale, con la direzione di Vincenzo Milletarì e la regia di Leo Nucci, nell’ambito della Stagione d’Opera che prosegue dopo la pausa estiva. A condurre la guida all’ascolto sarà il musicista e musicologo Gian Francesco Amoroso, in un excursus sulle caratteristiche della partitura e della drammaturgia creata da Puccini con i librettisti Illica e Giacosa. La presentazione sarà arricchita come di consueto da alcune arie dell’opera, grazie alla presenza dei soprani Im Sohyun e Lee Sohye, con l’accompagnamento al pianoforte dello stesso Amoroso.

Con La Bohème, Giacomo Puccini consegna alla storia del teatro musicale uno dei capolavori assoluti del repertorio operistico. Rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino nel 1896, l’opera segna un passaggio fondamentale nella maturazione del linguaggio pucciniano, capace di coniugare la tradizione melodica italiana con una straordinaria modernità nella costruzione drammatica e nell’uso dell’orchestra. Ispirata alle Scènes de la vie de bohème di Henri Murger, La Bohème racconta la vita, gli amori e le aspirazioni di un gruppo di giovani artisti nella Parigi del XIX secolo, trasformando una vicenda apparentemente quotidiana in un racconto universale sulla giovinezza, sull’amore, sull’amicizia e sulla morte, che ancora oggi mantiene intatta la sua straordinaria potenza drammatica.