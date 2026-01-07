Fresu e Vacca in concerto alla memoria di Donatella Ronconi

Tutto il Gruppo Libertà, unitamente a tutti i piacentini, ha pianto, un anno fa, la scomparsa della cara presidente Donatella Ronconi, una donna che non solo è stata un’editrice illuminata e un’imprenditrice lungimirante e coraggiosa, ma anche una persona colta, che ha sostenuto tante iniziative artistiche, culturali e musicali.

Donatella Ronconi è stata ricordata di recente anche come mecenate del Valtidone Festival - la cui ultima edizione era dedicata a lei - e del Piacenza Jazz Fest, tra le rassegne di alta qualità del nostro territorio da lei sostenute, più volte ospitate nello Spazio Rotative di via Benedettine. Quale modo migliore, dunque, per ricordarla se non con un appuntamento di musica dal vivo?

Paolo Fresu, trombettista raffinato e sperimentale, capace di eccellere sia in brani originali che in riproposte di standard jazz e in riletture di brani classici, si esibirà nel Concerto per ricordare Donatella Ronconi insieme al fisarmonicista Pierpaolo Vacca giovedì 22 gennaio alle ore 21 al Teatro Politeama di Piacenza.

Una scelta non casuale, considerando che Fresu si è esibito in alcune performance a Piacenza, dove ha suonato, tra l’altro, proprio nello Spazio Rotative e ha conosciuto Donatella Ronconi.

L’appuntamento sarà un concerto unico, un dialogo musicale tra gli strumenti ad aria suonati da Fresu ed il lirismo mediterraneo dell’organetto di Vacca, che è a sua volta un artista originario della Sardegna.

Paolo Fresu con Pierpaolo Vacca

COME OTTENERE I BIGLIETTI

Ecco come ottenere i biglietti del concerto.

Nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 gennaio sarà possibile, per tutti gli abbonati di Libertà Club, riservare gratuitamente un massimo di due posti (fino ad esaurimento di quelli disponibili) telefonando al numero 0523.393916, attivo dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17 indicando:

- nome e cognome dell’intestatario dell’abbonamento annuale a Libertà;

- tipologia di abbonamento (digitale o cartaceo);

- numero di biglietti richiesti (massimo 2 a testa);

- indirizzo email su sui ricevere il biglietto o i biglietti e un numero di telefono su cui essere ricontattati.

Da giovedì 15 gennaio, a partire dalle ore 11 (dopo aver assegnato i posti agli abbonati), si aprirà la prenotazione per tutti online su Eventbrite. I biglietti, anche in questo caso, saranno gratuiti e disponibili sino ad esaurimento posti.