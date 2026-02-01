Glocky ieri ha incendiato l'Avila Arena anticipando quattro brani del suo album in uscita

Una domanda ancora rimane senza risposta. Ma quindi, quando droppa il nuovo album? Voce del verbo “droppare”, dall’inglese “to drop” ovvero, letteralmente, lasciar cadere, sganciare. Ma nel gergo della scena musicale rap e trap ha un significato specifico, quasi tecnico, ed è particolarmente utilizzato dai fan degli artisti per parlare delle uscite discografiche dei propri beniamini.

Ecco, allora diciamola bene. Possiamo dire che l’altra sera all’Avila Arena, a Rivalta di Gazzola, durante l’atteso “3$ Party” - i cui biglietti sono andati quasi subito a ruba, a poche ore dall’annuncio dell’evento sui social- il rapper piacentino Glocky (nome d’arte di Davide Antonio Granelli, classe 2004) non ha droppato il nuovo album - che dovrebbe chiamarsi proprio “3$” o per esteso “Free$tyle” - e non ne ha neanche rivelato la data di uscita, lasciando crescere ancora una volta l’hype, l’entusiasmo e le aspettative dei fan. Però sì, per la grande gioia del suo pubblico, ha spoilerato - eccolo, un altro anglicismo - quattro nuovi brani che faranno parte dell’imminente progetto discografico.

