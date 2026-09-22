Il Fegato Etrusco torna a Palazzo Farnese: prevista una speciale apertura gratuita

Il Fegato Etrusco torna a casa. Dopo la prima trasferta dal suo ritrovamento nei pressi di Gossolengo esattamente 149 anni fa, ovvero il 26 settembre 1877, il prezioso reperto, unico al mondo, rientra a Palazzo Farnese. Dal 2 maggio scorso il Fegato di Piacenza è stato protagonista della mostra internazionale "The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy", al Legion of Honor Museum di San Francisco, e nelle scorse ore il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli è partito alla volta della California per recuperare il prezioso reperto e riportarlo in città.

A salutarne ufficialmente il riposizionamento nella propria teca a Palazzo Farnese, giovedì 24 settembre alle 15, saranno la sindaca Katia Tarasconi e l'assessore alla Cultura Christian Fiazza, accanto allo stesso Iommelli che, come avvenne per il viaggio di andata, trasporterà a breve l'antico manufatto bronzeo adottando misure speciali di cautela e sicurezza (con scorta armata per tutto il tragitto), nell'apposito contenitore rigido, climatizzato e sagomato all'interno, dotato di sistemi per il completo e costante tracciamento.

L'appuntamento di giovedì pomeriggio sarà l'occasione per tracciare un primo bilancio della prestigiosa vetrina mondiale di cui il Fegato Etrusco e Piacenza hanno potuto beneficiare grazie all'esposizione in California, ma anche per inaugurare la speciale apertura gratuita - sino alla serata di domenica 27 settembre - della Sezione Archeologico-Romana dei Musei Civici, visitabile ritirando l'apposito tagliando di ingresso in biglietteria nei consueti orari: giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato e domenica con orario continuato dalle 10 alle 18.