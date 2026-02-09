Il rapper piacentino Glocky pubblica a sorpresa "Trofei"

A grande sorpresa, un nuovo brano. Si intitola “Trofei” il nuovo singolo del rapper piacentino Glocky - nome d’arte di Davide Antonio Granelli - rilasciato nelle scorse ore su Youtube (dov’è possibile guardare il video musicale che accompagna il brano) e Spotify.

La notizia ha subito entusiasmato i fan in attesa del nuovo album, che dovrebbe essere intitolato “3$” o “Free$tyle”, proprio come il nome dell’evento che la settimana scorsa all’Avila di Rivalta ha visto il rapper protagonista di una serata sold out, durante cui ha presentato, tra i brani del suo repertorio, anche quattro inediti.

Il rilascio del nuovo singolo fa ben sperare i fan dell’artista in un'imminente uscita del secondo album, dopo il successo del primo "Northside Melodies" certificato disco d’oro nell’ottobre dello scorso anno.

La carriera di Glocky inizia nel 2019 quando il rapper realizza i suoi primi progetti, pubblicati su SoundCloud, ottenendo un buon riscontro. Nel maggio 2024 esce il suo primo progetto solista, anticipato da alcuni singoli che lo avevano già fatto notare nel panorama musicale italiano. Successivamente pubblica altri due progetti nel corso del 2024 (“WE 2FLY” e “Glocky vs Kiddo”) fino ad arrivare al 2025, anno in cui prende parte a diversi brani al fianco di alcuni dei nomi più importanti della scena italiana, tra cui Anna, Tony Boy e Guè Pequeno. Inoltre, nell’aprile 2025, dopo un lungo tour nelle principali discoteche italiane, registra tre sold out nella venue storica dei Magazzini Generali di Milano.