La Cerimonia del Premio Cat questa sera alle 21 in onda su Telelibertà
Tutti i vincitori allo Spazio Rotative
Matteo Prati
|1 ora fa
Il logo dei Cinemaniaci
Questa sera alle ore 21 Telelibertà ospita la cerimonia di premiazione della nona edizione del Premio Cat, concorso di critica cinematografica dedicato alla memoria di Giulio Cattivelli, giornalista piacentino amatissimo e storico collaboratore di Libertà e Telelibertà. Lo Spazio Rotative farà da cornice a una serata dedicata al cinema come pratica critica, non solo spettacolo, ma strumento per leggere e interrogare il presente. A condurre l’evento il giornalista Michele Rancati e Piero Verani, direttore artistico del Premio Cat, che ricorderà il doppio binario su cui si muove il concorso: la dimensione nazionale, con oltre 200 recensioni arrivate da tutta Italia, e il lavoro sul territorio, attraverso workshop e incontri nelle scuole. Il tema di quest’anno, lo sport raccontato attraverso il cinema e le serie, ha attraversato alcune delle recensioni premiate, offrendo uno sguardo plurale su corpo, competizione, introspezione. Un percorso di selezione lungo e accurato che porterà all’assegnazione di nove premi principali e sei menzioni speciali, restituendo lo spaccato di una critica giovane, consapevole e tutt’altro che superficiale.