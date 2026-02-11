La montagna che non muore nel libro di Martina Picca

Un viaggio nella memoria, nelle radici e nei gesti di una cultura contadina che resiste al tempo. È questo il cuore di “La montagna mia non muore”, il nuovo libro di Martina Picca pubblicato da Officine Gutenberg. Il romanzo ci accompagna in Val Lardana, tra i ricordi dell’autrice bambina e l’eredità di un mondo fatto di stalle, fieno, pane e dialetto, dove ogni parola apre orizzonti antichi.

La narrazione si divide in due parti: la prima ricostruisce la vita quotidiana di una comunità che vive i monti come casa e identità; la seconda assume il passo della ricerca storica grazie agli appunti del capitan Boccia, che riportano alla luce briganti, strade, grotte e mulini scomparsi. Un mosaico di storie che intrecciano realtà e mito, custodito da chi ancora abita queste terre.

Il libro sarà presentato domenica 15 febbraio alle 15 a San Gregorio, vicino a Proverasso di Ferriere, anticipato la mattina a partire dalle 9 da una escursione dal titolo “Roots”, che percorre proprio i luoghi protagonisti del romanzo.

Martina Picca, classe 1997, è nata a Piacenza ma è cresciuta in montagna. Ha frequentato il Liceo Linguistico ma poi ha scelto Lettere Moderne a Milano per coronare il sogno di insegnare. È diventata scrittrice per salvarsi da quella brutta notte del 2015 da cui nasce il suo primo libro “Se una notte di settembre l’alluvione”. Ha pubblicato poi “Ma l’amore resiste”, “Seconda stella a destra” e “Partigiano Nitzi” tutti per Officine Gutenberg. È da poco responsabile e voce del podcast Quota Appennino, un progetto che porta al centro l’Appennino piacentino con le sue valli, le sue persone e le loro storie.