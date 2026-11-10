La politica tra forza e ideali, sotto la lente di Giannini

Una riflessione a 360 gradi su “dov’è finita la politica”, arte forse mai così detestata eppur così necessaria, con la voce di un giornalista e scrittore che da decenni la politica la racconta e analizza da importanti tribune dell’informazione nazionale. Massimo Giannini, editorialista de “la Repubblica” (dove ha ricoperto svariati incarichi fino a quello di vicedirettore) nonché ex direttore de “La Stampa”, sarà a Piacenza il prossimo lunedì 16 novembre per un incontro promosso dal comitato civico culturale Una Città. L’appuntamento è al Teatro Gioia (via Melchiorre Gioia 20), ore 18. A dialogare con Giannini sarà Pietro Visconti, già direttore di “Libertà”.

A far da sfondo all’evento saranno i due libri più recenti dell’ospite. In particolare “La Sciamana”, uscito a maggio, un saggio che documenta, e critica in modo sferzante, l’allineamento di Giorgia Meloni a Trump, denunciandone le conseguenze negative per l’Italia. In “Il dovere della speranza”, scritto insieme a Romano Prodi in concomitanza con l’elezione bis di Trump (era il 2024), vengono invece passate in rassegna le nubi di un quadro internazionale che poi è diventato ancora più drammatico, cercando tuttavia di indicare i sentieri per riscostruire un ordine mondiale sottratto alla logica della forza bellica.

Al centro dell’incontro del 16 novembre sarà il ruolo della politica in una fase segnata da un rapporto sofferto fra cittadini e istituzioni, dalle trasformazioni della partecipazione (rifluita in gran parte nella dimensione digitale) e dalla povertà di contenuti del dibattito pubblico. E’ un’occasione - sottolinea una nota del Comitato Una Città - per interrogarsi sul confine fra demagogia e democrazia e sulla capacità della politica di rappresentare i bisogni delle persone, affrontare le disuguaglianze e costruire prospettive condivise.