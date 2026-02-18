L'associazione Casa Paveri in piazza ad Agazzano: tanti eventi in programma

Questa domenica, 22 febbraio, la neonata associazione Casa Paveri debutta ufficialmente in piazza Europa, ad Agazzano. I sette soci fondatori del nuovo sodalizio, che prende il nome da una corte nelle campagne fuori dal centro abitato, allestiranno un banchetto dalle 9 alle 13.30. Sarà l’occasione per conoscere scopi e finalità dell’associazione e, per chi lo vorrà, per tesserarsi. I volontari informeranno circa le prime iniziative che hanno in programma di realizzare durante i prossimi mesi. Il banchetto in piazza Europa sarà anche l’occasione per raccogliere idee, proposte, suggerimenti.

La neonata associazione è presieduta da Sara Motta. Il vicepresidente è Davide Cignatta, il segretario Paolo Rossini, i consiglieri Giacomo Gropalli e Vittoria Castignoli, Laura Marchesi e Marcello Tassi. Tra i primissimi appuntamenti, le cui date verranno rese note a breve, ci sono escursioni a piedi alla scoperta del territorio. In estate verranno proposte visite guidate serali ad Agazzano, con un focus sulla storia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e sui personaggi caratteristici del paese. Sono in cantiere anche eventi musicali, mostre, iniziative per valorizzare la Valluretta e le sue peculiarità culturali.