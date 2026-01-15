L'attrice piacentina Eleonora Puglia in una "commedia per tutti"
L'interprete, regista e sceneggiatrice recita insieme a Marco Giallini e Fabio Volo nel film "Prendiamoci una pausa", in uscita oggi nelle sale
Marcello Tassi
|1 ora fa
Ricky Memphis, Eleonora Puglia e Marco Giallini
C'è anche un volto piacentino nel ricchissimo cast di "Prendiamoci una pausa", film commedia in uscita oggi - giovedì 15 gennaio - nelle sale (a Piacenza è disponibile al cinema Politeama) che racconta con leggerezza solo apparente una parola che conosciamo tutti, ma che continua a far paura: pausa. Accanto a Marco Giallini, Ricky Memphis, Fabio Volo, Claudia Gerini e molti altri volti amatissimi dal pubblico, c'è infatti Eleonora Puglia, attrice, regista, sceneggiatrice e con un passato da danzatrice, che nel film interpreta Anna, uno dei personaggi più sorprendenti e in evoluzione della storia.
«È una commedia alla portata di tutti – racconta l'artista piacentina – che possono vedere persone di ogni età. Fa ridere, ma ha anche una forte emotività, perché parla di qualcosa che abbiamo vissuto tutti: il bisogno di prenderci una pausa da una relazione». Il film intreccia tre storie, tre coppie, tre generazioni diverse, accomunate dallo stesso gesto: fermarsi per capire se tornare, cambiare o andare altrove.
Eleonora è inserita nella linea narrativa più “contemporanea”. «Sono Anna, la migliore amica del personaggio interpretato da Fabio Volo. All’inizio parte quasi in sordina, resta ai margini, poi Anna cresce scena dopo scena. È un’evoluzione che mi ha divertito molto e che, da attrice, mi ha dato grande soddisfazione».
