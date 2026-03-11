Le biblioteche come "Rifugi" per donne in difficoltà

Non solo scaffali di libri per nutrire l’animo ma zona franca per le donne in difficoltà: la biblioteca di Gragnano “Margherita Hack” ha aderito al progetto “Rifugi” nel 2023 su iniziativa della casa editrice Settenove in collaborazione con Percorso Donna APS ed Emme Promozione, volto a trasformare le biblioteche e le librerie in presidi attivi contro la violenza di genere. E quella di Gragnano è la prima biblioteca del Piacentino ad aderire. In occasione dell’8 marzo, l’amministrazione comunale offre una nuova opportunità. L’obiettivo principale di “Rifugi” è la creazione di una rete informale di luoghi della cultura capaci di offrire non solo libri, ma anche informazioni vitali e un primo supporto alle donne in difficoltà, agendo in stretto collegamento con i Centri antiviolenza del territorio. Il valore dell’iniziativa è testimoniato dai prestigiosi riconoscimenti ottenuti negli anni.