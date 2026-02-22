Mr. Bowl: «Fate come Carabaggio, agli insulti rispondete con gentilezza»
L'ormai famoso scodellino anticipa una puntata speciale, in onda alle 21 su Telelibertà, con il content creatore e influencer Biagio Sullivan
Redazione Online
|1 ora fa
Biagio Sullivan (al centro) insieme a Marcello Tassi e Danilo Di Trani nello studio di Bowlcast
Mr. Bowl, come va? Mi sembra più rilassato.
«Vedo che è tornato alle cattive vecchie maniere. Buongiorno a lei. Sì, sono rilassato. E le consiglio di seguire Carabaggio, un maestro delle buone maniere».
Vorrà dire Caravaggio, il pittore.
«E qui casca l'asino, che è lei. No, parlo di Carabaggio, Biagio Sullivan, il content creator influencer gentile, piacentino doc. Un maestro nei modi. Un esempio anche per i suoi studenti».
Ma lei non era sotto copertura con Raffaella Fanelli?
«Acqua passata, per ora. Sono vivo e vegeto e Raffaella ha detto che mi fa riposare per un po' di tempo. Con le sue inchieste ho visto cose che voi umani non potete immaginare».
Ma se è stato con lei solo una settimana...
«Non sminuisca. Comunque, sono tornato a fare da vero autore a Cip Ciop, all'anagrafe Marcello Tassi e Danilo Di Trani. Così ho contattato Carabaggio e lui, con grande classe, ha accettato. Ovviamente si è pentito non appena ha conosciuto quei due».
Quindi adesso andate a caccia di influencer?
«Ma no, sarebbe riduttivo dire così. Biagio Sullivan è content creator, professore, architetto, appassionato di fitness. La sua passione, però, è il canto».
Un tuttofare quindi?
«Un artista poliedrico, a tutto tondo e in tutti i sensi. Il contrario di Tassi e Di Trani, insomma. Solo su una cosa mi ha tremendamente deluso Biagio».
E sarebbe?
«Mi vergogno a dirlo... Mi ha riempito di vino bianco. Io, l'eccelso scudlein, ridotto a questo».
Anche altri lo hanno fatto.
«Ma da lui non me lo aspettavo! Piacentino doc, nei modi una persona quasi aristocratica con un'eleganza innata. Comunque, lo perdono».
È il più giovane ospite di Bowlcast, giusto? E Carabaggio è una citazione di Aldo, Giovanni e Giacomo?
«Devo dirle tutto? Nessuno sa la sua età! E comunque, dovete guardare la puntata, non spoilero mica ogni cosa qui. L'appuntamento è sempre lo stesso, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Da domani sarà disponibile on demand su liberta.it, sezione Telelibertà. E per chi adora il formato podcast puro, potrà ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. E ricordate che io vi giudicherò, con eleganza e charme estremi, alla Carabaggio, da lontano, ma vi giudicherò sempre».
