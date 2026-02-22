Mr. Bowl: «Fate come Carabaggio, agli insulti rispondete con gentilezza»

Mr. Bowl, come va? Mi sembra più rilassato.

«Vedo che è tornato alle cattive vecchie maniere. Buongiorno a lei. Sì, sono rilassato. E le consiglio di seguire Carabaggio, un maestro delle buone maniere».

Vorrà dire Caravaggio, il pittore.

«E qui casca l'asino, che è lei. No, parlo di Carabaggio, Biagio Sullivan, il content creator influencer gentile, piacentino doc. Un maestro nei modi. Un esempio anche per i suoi studenti».

Ma lei non era sotto copertura con Raffaella Fanelli?

«Acqua passata, per ora. Sono vivo e vegeto e Raffaella ha detto che mi fa riposare per un po' di tempo. Con le sue inchieste ho visto cose che voi umani non potete immaginare».

Ma se è stato con lei solo una settimana...

«Non sminuisca. Comunque, sono tornato a fare da vero autore a Cip Ciop, all'anagrafe Marcello Tassi e Danilo Di Trani. Così ho contattato Carabaggio e lui, con grande classe, ha accettato. Ovviamente si è pentito non appena ha conosciuto quei due».

Quindi adesso andate a caccia di influencer?

«Ma no, sarebbe riduttivo dire così. Biagio Sullivan è content creator, professore, architetto, appassionato di fitness. La sua passione, però, è il canto».

Un tuttofare quindi?

«Un artista poliedrico, a tutto tondo e in tutti i sensi. Il contrario di Tassi e Di Trani, insomma. Solo su una cosa mi ha tremendamente deluso Biagio».

E sarebbe?

«Mi vergogno a dirlo... Mi ha riempito di vino bianco. Io, l'eccelso scudlein, ridotto a questo».

Anche altri lo hanno fatto.

«Ma da lui non me lo aspettavo! Piacentino doc, nei modi una persona quasi aristocratica con un'eleganza innata. Comunque, lo perdono».

È il più giovane ospite di Bowlcast, giusto? E Carabaggio è una citazione di Aldo, Giovanni e Giacomo?

«Devo dirle tutto? Nessuno sa la sua età! E comunque, dovete guardare la puntata, non spoilero mica ogni cosa qui.