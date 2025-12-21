Mr. Bowl: «My generation of scudlein, who is with me?»

Mr. Bowl, tutto bene?

«Alla grande, perché?»

Sa com’è, siamo in mezzo alle fiamme e vedo carcasse di chitarre e batterie…

«Sempre indietro lei, mi raccomando. Ormai sono un rocker fatto e finito! Do fuoco alle chitarre, spacco i tamburi! Rock ’n’ roooool!»

Dov’è finito il borghese Mr. Bowl?

«Andato! Tutto grazie alla mitica Eleonora Bagarotti. Mi ha ingaggiato! Adesso girerò il mondo infiammando le piazze sulle note della mia chitarra. Evviva il ’68!».

Mi sembra un po’ datata come esclamazione, siamo quasi nel 2026…

«Io sono un inguaribile romantico. Lei invece, che è qui, è un cinico, distaccato e ignorante pseudo-giornalista. La Bag, durante Bowlcast, mi ha convinto. Ha deciso che sarò il suo prolungamento rock in giro per il mondo. Fra qualche giorno vedrò gli Who: si parte da loro. Sarà esilarante».

Eleonora Bagarotti ha un passato da rocker?

«Complimenti per la solita preparazione. Dalle mie parti si dice: “attento attento a non capire un mosto di Gutturnio”. La Bag ha passato, presente e futuro da rocker. Oggi la vedete come pacata giornalista di Libertà, ma ha girato il mondo, è stata ufficio stampa degli Who, groupie degli Who, penna instancabile e lettrice compulsiva. Ha intervistato mostri sacri, gente come Bowie, mica bruscolini. Poi ha deciso di tornare a Piacenza: ha un figlio, Pietro, non può più girovagare fra Londra e New York come un tempo. E, dettaglio non secondario, ha un debole per me. Ha perfino voluto lo scodellino firmato da me».

Firmato da lei? Ne è sicuro?

«Va bene, la smetta. Lo hanno firmato Tassi e Di Trani, ok? Lo ammetto. Ma solo perché loro hanno le braccia. Io ho solo una pancia di marmorea ceramica. E un’anima che ormai appartiene ad Eleonora… Loro, al solito, approfittano della mia fama».

È vero che Bagarotti non l’ha riempita di vino?

«Lasciamo stare. Lei beve birra. O whisky, all’occorrenza. Ma lei può tutto. Quindi, ben venga la birra nello scudlein».

Non la riconosco più. Ma un aneddoto dell’intervista, scusi?

«Vi pare che io possa spoilerarvi tutto? Dovete guardare la puntata di Bowlcast: stasera alle 21 su Telelibertà o sull’app di Telelibertà per le smart TV. Su liberta.it in diretta e in differita da domani. Da domani anche sulle piattaforme audio: Spotify, Spreaker e diavolerie varie…E ricordate: io vi giudico sempre. Dall’alto della mia lucente, inderogabilmente rock, ceramica. Da lontano, da vicino, in video, in audio. Io vi giudico sempre. Vedete di rigare dritto».