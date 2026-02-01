Nasce Casa Paveri: «Progettazione culturale oltre Agazzano»

Ad Agazzano è nata una nuova associazione. Si chiama Casa Paveri, dal nome di una località appena fuori dal centro abitato. I sette soci fondatori si sono dati «obiettivi ambiziosissimi» come ha sottolineato la presidente, Sara Motta, nell’illustrare agli agazzanesi scopi e finalità di Casa Paveri. «L’associazione – ha spiegato Motta – ha l’obiettivo ambiziosissimo di diventare uno spazio di progettazione culturale che vada oltre i confini amministrativi del comune di Agazzano». Tra i soci fondatori, oltre a Sara Motta ci sono: il vicepresidente Davide Cignatta, il segretario Paolo Rossini, i consiglieri Giacomo Gropalli e Vittoria Castignoli, Laura Marchesi e Marcello Tassi. Il 22 febbraio l'associazione sarà in piazza per aprire la campagna di adesioni e proporre il calendario di eventi.

Appuntamenti culturali, trekking, mostre

Sono in programma un concerto del duo modenese C&M Fun Opera (voci e fisarmonica) con il maestro Claudio Mattioli e Massimiliano Barbolini, e un concerto in trio dedicato alle musiche di Pietro Parcellara. Con Sara Motta visite guidate serali del giovedì ad Agazzano, con un focus sulla storia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e sui personaggi caratteristici del paese. Sono inoltre in programma due visite guidate al castello e al borgo di Lisignano, nel comune di Gazzola. Con la guida Aigae Francesco Bonatti si camminerà «Sulle orme del Valoroso» (19 aprile) e «Tra Ciapa liscia e Valle Tribolata» (Ferriere, 26 aprile). A settembre gli acquerelli del noto illustratore naturalista piacentino, Andrea Ambrogio, saranno ospitati all’interno di una mostra.