Nasce "Eccetera...", mensile culturale con il quotidiano Libertà

Piacenza va verso il riconoscimento di Capitale Europea della Cultura 2033. Da questa ambizione nasce "Eccetera...", il nuovo mensile culturale del Gruppo Libertà, che a partire da domani, venerdì 6 novembre, verrà distribuito in omaggio con il quotidiano Libertà ogni primo venerdì del mese. L'inserto culturale è di trentadue pagine, ma «ce ne vorrebbero trecento per raccontare tutta la cultura che c'è a Piacenza - spiega il direttore del Gruppo Libertà, Gian Luca Rocco -. La città e il suo territorio offrono tantissimo e ci sono tutte le carte in regola perché Piacenza ottenga il gusto riconoscimento, ma deve uscire dal suo guscio e mostrare il proprio valore».

Ideatrice e coordinatrice di 'Eccetera...' è Eleonora Bagarotti, responsabile di Cultura & Spettacoli di Libertà: «Il mensile vuole contribuire a mettere in luce le iniziative culturali di grande valore della città - spiega -. Gran parte di queste intendono la cultura come educazione, inserimento e inclusione e questo è indubbiamente un valore aggiunto».

Nel primo numero, lo spiegano la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi.

Ma ci sarà anche la voce dei sindaci di altre città italiane che in passato sono diventate Capitale della cultura o che non ci sono riuscite, per raccontare la loro esperienza. Ed inoltre sezioni dedicate alle mostre, alla Galleria d'arte moderna Ricci Oddi, al Teatro Municipale, alla Galleria Alberoni, ma anche alla musica, ai libri, ai videogiochi e ai vari progetti sostenuti da Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati, presieduta dall'avvocato Alessandro Miglioli che firma un editoriale in cui ricorda la presidente e sua figlia, entrambe scomparse, che avrebbero accolto con entusiasmo "Eccetera.."».

Di Donatella Ronconi è stata inoltre l'idea di creare una Fondazione come bene per tutta la città. «Siamo in controtendenza rispetto agli altri editori» rileva il direttore del Gruppo Libertà Gian Luca Rocco, sottolineando la scelta e l'impegno economico di regalare il mensile culturale ai lettori di Libertà, sia in cartaceo che in formato digitale. Il primo numero ha in copertina Giuseppe Verdi, in un'illustrazione realizzata appositamente da Sonia Ceroni. Verdi, la cui madre era piacentina, scelse di vivere a Villa Sant'Agata di Villanova, in provincia di Piacenza, e di soggiornare spesso all'Hotel San Marco, a due passi da piazza Cavalli, nel cuore della città. «Eccetera...» si distingue anche per una nuova grafica originale, realizzata da Giuliano Castrovilli con i colleghi della tipografia di Libertà.