Nicolò Rettagliata, da Ottone a “Chi vuol essere milionario”

A un passo dal milione. Il piacentino Nicolò Rettagliata, insegnante di lettere al liceo “Solari” di Fidenza e residente a Ottone, è stato tra i protagonisti della tredicesima puntata di “Chi vuol essere milionario”, andata in onda domenica sera su Canale 5.

Prima di iniziare la sfida nel quiz condotto da Gerry Scotti, il docente ha raccontato anche la sua passione per i tatuaggi: «Ho sempre ascoltato molta musica, anche metal e punk, e vedevo spesso artisti tatuati in foto e video. Il tatuaggio più spettacolare che ho è un ragno sul torace».

Nel corso della gara Rettagliata ha superato diversi quesiti di cultura generale, a partire dalla domanda sui Sex Pistols e il brano “God Save the Queen” eseguito sul Tamigi nel 1977. Dopo un percorso brillante è arrivato fino all’ultima domanda da un milione di euro, dove però ha scelto la risposta sbagliata su un episodio legato a Nikita Kruscev all’Onu. Un passo falso che ha interrotto la scalata proprio sul finale.