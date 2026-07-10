"Oltre il visibile", mostra tra emozioni, riflessioni e temi di forte attualità

Oltre uno scatto, oltre il visibile. Non una semplice mostra fotografica, ma un percorso tra emozioni, riflessioni e temi di forte attualità. È questo lo spirito di "Oltre il visibile", l'esposizione collettiva organizzata da KM Art Project in collaborazione con Everybody Associazione APS, in programma domani e domenica (dalle 10 alle 18) negli spazi di Sant'Ilario, a Piacenza.

L'esposizione porterà in città 150 fotografie realizzate da una cinquantina di autori provenienti da tutta Italia. Gli scatti, tutti riconducibili alla fotografia concettuale, accompagneranno il visitatore in un viaggio che va oltre la ricerca dell'immagine esteticamente bella, invitandolo a soffermarsi sui messaggi nascosti dietro ogni fotografia.

Tra i protagonisti anche due progetti speciali. "Obsession" di Massimiliano Falso affronta il tema dell'ossessione contemporanea per la bellezza femminile attraverso immagini in bianco e nero, mentre "Casa dolce Casa", firmato dal fotografo piacentino Luke Ketz, accende i riflettori sulla violenza psicologica contro le donne, raccontandone il peso attraverso un linguaggio visivo essenziale ma di forte impatto.

L'obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare il pubblico e dimostrare come la fotografia possa diventare uno strumento di racconto e di consapevolezza, capace di suscitare domande prima ancora che offrire risposte. In mostra anche le opere di numerosi fotoamatori che hanno scelto di mettersi in gioco con immagini pensate per emozionare e far riflettere. L'esposizione sarà inoltre accompagnata da workshop dedicati alla fotografia, in programma anche nel centro storico cittadino.