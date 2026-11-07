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Open day alla Cattolica: «Campus a misura di giovani»

Per conoscere l’offerta formativa delle tre differenti facoltà: Economia e Giurisprudenza, Scienze della Formazione e Scienze agrarie alimentari e ambientali

Mariangela Milani
|2 ore fa
Open day alla Cattolica: «Campus a misura di giovani»
1 MIN DI LETTURA
Università Cattolica del Sacro Cuore ha aperto, nella mattinata di sabato 7 novembre, le sue porte a centinaia di ragazzi, ragazze, famiglie che ne hanno approfittato per conoscere l’offerta formativa delle tre differenti facoltà: Economia e Giurisprudenza, Scienze della Formazione e Scienze agrarie alimentari e ambientali con tutta la miriade di corsi, specializzazioni frequentati oggi dai circa 3mila tra studenti e studentesse.
Proprio loro, insieme a docenti, presidi di facoltà e diversi ex studenti, sono i testimonial dell'Open day 2026 e accolgono i visitatori, orientandoli tra le diverse opportunità formative. «Un campus estremamente a misura di ragazzo, all’interno del quale ognuno può esprimersi al cento per cento e sentirsi estremamente valorizzato» dice uno dei tutor impegnato ai desk informativi.

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