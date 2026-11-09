Piacenza Capitale europea della Cultura 2033, Gasparotto: «Ha tutte le carte per vincere»

«Piacenza ha le carte per diventare Capitale europea della Cultura 2033». Ne è convinto Davide Gasparotto, storico dell'arte e curatore del Dipartimento dei dipinti del Getty Museum di Los Angeles, che in un'intervista pubblicata oggi su Libertà riflette sulle potenzialità culturali della città.

Gasparotto, che dal 1999 al 2011 ha lavorato alla Soprintendenza di Parma e Piacenza, ricorda il patrimonio artistico piacentino: Palazzo Farnese, la Galleria Ricci Oddi, le chiese e i Cavalli del Mochi. «È una città che compete con le altre candidate e forse ha qualcosa in più», sostiene.

La candidatura, però, dovrà diventare un progetto duraturo, indipendentemente dall'esito.