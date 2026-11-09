Piacenza Capitale europea della Cultura 2033, Gasparotto: «Ha tutte le carte per vincere»
Lo storico dell'arte, dal 2014 al Getty Museum di Los Angeles, promuove la candidatura della città. Nell'intervista oggi su Libertà parla anche del Klimt, dell'Ecce Homo e di Villa Verdi
Filippo Lezoli
|2 ore fa
Davide Gasparotto
«Piacenza ha le carte per diventare Capitale europea della Cultura 2033». Ne è convinto Davide Gasparotto, storico dell'arte e curatore del Dipartimento dei dipinti del Getty Museum di Los Angeles, che in un'intervista pubblicata oggi su Libertà riflette sulle potenzialità culturali della città.
Gasparotto, che dal 1999 al 2011 ha lavorato alla Soprintendenza di Parma e Piacenza, ricorda il patrimonio artistico piacentino: Palazzo Farnese, la Galleria Ricci Oddi, le chiese e i Cavalli del Mochi. «È una città che compete con le altre candidate e forse ha qualcosa in più», sostiene.
La candidatura, però, dovrà diventare un progetto duraturo, indipendentemente dall'esito.
Nell'intervista Gasparotto torna anche sul ritrovamento del Klimt rubato alla Ricci Oddi, difende la scelta di non trasferire l'Ecce Homo di Antonello da Messina all'Expo 2015 e richiama le istituzioni alle loro responsabilità per Villa Verdi: «Un patrimonio importante, da valorizzare, di cui Piacenza dovrebbe occuparsi molto».
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