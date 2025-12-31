Piazza Cavalli pronta ad accogliere Radio 105 e Mr. Rain

La mezzanotte si avvicina e - per salutare l’ultimo dell’anno - il tradizionale concerto organizzato da Fondazione Teatri è pronto a infiammare Piazza Cavalli. C’è grande attesa ed entusiasmo per l’esibizione del celebre rapper Mr. Rain, che salirà sul palco dalle 23.30.

Prima di lui, la piazza sarà animata da tanta musica con i Disco Club Paradiso e Memi, oltre a dj set e all’animazione di Radio 105, per accompagnare il pubblico fino al countdown di mezzanotte.

Gli artisti raccontano le loro emozioni alla vigilia dell’evento. «Vogliamo iniziare con il piede giusto il nuovo anno - spiegano i Disco Club Paradiso -. Questo è un momento magico insieme alle persone: speriamo di intercettare quella magia e di portarla sul palco».

Memi aggiunge: «È stato un anno bellissimo, iniziato e finito cantando, che è la cosa che più amo fare nella vita. È un’emozione unica. Mi aspetto tanta carica e tanta forza dalla gente in piazza, che ha molta voglia di festeggiare».