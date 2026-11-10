«“Ragazze cattive”? Dietro le loro storie il bisogno d’ascolto»

«Un giornalista, dove posa l’occhio, vede storie. Così ho iniziato a raccontare quelli che chiamano ‘ragazzi cattivi’, accorgendomi però che al loro fianco c’era un intero universo femminile di cui nessuno si occupa». Così ha detto Gabriella Simoni - per anni inviata nelle zone di guerra - per introdurre il suo libro “Non solo maranzine” (edito da Erickson, con il contributo e l’analisi di Don Claudio Burgio).

Un lavoro d’inchiesta e ascolto profondo sul disagio adolescenziale al femminile, al centro dell’incontro tenutosi sabato alla Galleria Biffi Arte nell’ambito della rassegna PT Books. La molla nasce da un cambio di prospettiva obbligato ma rivelatore: costretta a fermarsi temporaneamente dalle missioni estere per motivi personali, la cronista ha rivolto lo sguardo verso il fronte interno delle periferie urbane. Lì ha incrociato la galassia delle ragazze cresciute durante il lockdown da pre-adolescenti, giovanissime di seconda generazione, segnate da violenze subite o inferte, schiacciate dalla paura e dall’incapacità di esprimersi.

«Sui giornali sono cominciati i titoloni sulle ‘maranzine’. Ho scritto questo libro per far capire che dobbiamo ascoltare questa adolescenza e capire cosa si nasconde dietro la violenza» dice Simoni. Richiamando l’analisi di Don Burgio, ha sottolineato come le dinamiche siano differenti: «Se una ragazza esplode con un atto violento, è perché prima è rimasta a lungo implosa nel silenzio».

Il volume raccoglie undici storie di giovani donne. Farle emergere ha richiesto tempo e rispetto.