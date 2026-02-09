"Senza etichette", nuova raccolta di successi di Fiordaliso

Da qualche giorno sulle sue pagine social aveva annunciato una sorpresa in arrivo, con un countdown che incuriosiva sempre più i fan. Adesso il mistero è svelato. Sarà disponibile dal 19 febbraio, il giorno del suo 70esimo compleanno - in tutti i negozi di dischi e in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni e Chi - “Senza Etichette”, una nuova raccolta in doppio cd che celebra i 45 anni di musica di Fiordaliso tra successi, inediti, duetti, demo e rarità.

“Senza Etichette” come ha sempre voluto essere, libera da imposizioni. Un viaggio musicale per ripercorrere i primi 45 anni di carriera della “Lupa di Piacenza”, la cui voce ha saputo lasciare il segno in Italia e all’estero grazie al successo mondiale di “Non voglio mica la luna” e di altri brani iconici. Una carriera fatta di musica, con oltre sei milioni di dischi venduti nel mondo, con 9 partecipazioni al festival di Sanremo, concerti in giro per il mondo, tanti programmi televisivi, e tournee teatrali da protagonista di musical di grande successo. Il progetto raccoglie nel primo cd alcuni dei grandi successi dal vivo della cantante, e nel secondo alcuni inediti, cover, duetti e demo mai pubblicate, cantate poi da altre sue colleghe, che ora sono disponibili per la prima volta con la sua interpretazione.

Un assaggio, questo, di un nuovo disco già in lavorazione e che sarà pubblicato in autunno: un vinile con 10 brani incisi in questi anni e mai pubblicati, tra cui “Fragile” incisa successivamente da Mina che l’aveva inserita nel disco “Bula Bula”.

Gli impegni di quest’anno per la cantante piacentina non finiranno qui. A maggio, la cantante partirà per un tour in Australia. Ma prima, da fine febbraio, Fiordaliso sarà protagonista insieme a Corinne Clery e Daniela Poggi dello spettacolo “Le ragazze son tornate” che girerà i teatri d’Italia fino alla fine di aprile.

“Oggi la terza età non esiste più. Le donne non accettano più di essere relegate al ruolo di “nonne” e rivendicano il diritto di vivere con libertà, indipendenza e ironia - spiegano le note di regia dello spettacolo - In questa nuova commedia di Diego Ruiz, tre protagoniste del mondo dello spettacolo si ritrovano, dopo anni di carriera e rivalità, per tentare un improbabile ritorno sulle scene. Più agguerrite che mai, ma con ferite ancora aperte, sogni da rimettere in gioco e sassolini nelle scarpe da togliersi. Una commedia brillante e pungente che getta uno sguardo dietro le quinte del mondo dello spettacolo, ma soprattutto dentro le vite di tre donne alla ricerca di un riscatto sincero”.