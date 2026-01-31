Studenti-imbianchini e falegnami, ecco la biblioteca “LeggerMente”

Si chiama “LeggerMente” la nuova biblioteca dell’Istituto Romagnosi Professionale (ex Casali). Un nome accattivante frutto di un progetto che ha reso più funzionali i locali d’istituto collocati nel seminterrato. I lavori erano partiti alcuni mesi fa, dopo che l'iniziativa presentata alla Fondazione di Piacenza e Vigevano aveva ottenuto un finanziamento di 7.500 euro nell’ambito del Bando Biblòh!, che sostiene la rete di biblioteche scolastiche innovative in tutta la provincia.

Gli interventi hanno consentito un riammodernamento complessivo, dalla tinteggiatura al nuovo mobilio, e i giovani studenti hanno potuto partecipare attivamente: sono state cambiate le scaffalature e riarredato l’ambiente con isole, anche con l’ausilio del laboratorio di falegnameria che si trova all’interno della scuola. Inoltre, la biblioteca ora ha oltre 2mila volumi, è stata dotata di nuovi strumenti informatici e di un software specifico, che hanno consentito l’inserimento nel circuito Biblòh!, coinvolgendo attivamente gli studenti.