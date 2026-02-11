“Volevo essere Robin”: il campione di basket Pippo Ricci si racconta a Castel San Giovanni
Dal parquet alla vita: il capitano dell’Olimpia Milano presenta il suo libro in un evento gratuito pensato anche per i più giovani, tra sport, sacrificio e sogni da realizzare
Redazione Online
|4 ore fa
Questa sera, mercoledì 11 febbraio, alle 18 al Palazzetto dello sport di Castel San Giovanni un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport, storie di vita e motivazione: Giampaolo “Pippo” Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e protagonista della Nazionale italiana di pallacanestro, presenterà il suo libro “Volevo essere Robin. Il mio viaggio fino a qui”, edito da De Agostini e già accolto con entusiasmo da tifosi e lettori.
Condotto dal giornalista di Editoriale Libertà Marcello Tassi, l’incontro (organizzato dalla società Castellana Basket con il patrocinio del Comune di Castel San Giovanni e la collaborazione della libreria Puma di Nicolò Maserati) rientra nella rassegna “Libri da vivere” e sarà un viaggio nella carriera e nella vita di uno dei cestisti più amati del panorama italiano. Ricci, che ha vinto tre volte di fila lo scudetto con Milano (aggiungendo questi titoli a quello vinto precedentemente con la Virtus Bologna) nonché pilastro della Nazionale azzurra, nel suo libro ripercorre le tappe più intense della sua vita: dall’adolescenza difficile, in cui si sentiva “impacciato” e poco sicuro di sé, fino ai successi sportivi e alle scelte che lo hanno portato a diventare un leader dentro e fuori dal campo.
Il titolo dell’autobiografia, ispirato alla figura di Robin, l’aiutante sempre pronto a dare il massimo per la squadra, non è casuale: è il simbolo di un percorso fatto di sacrifici, perseveranza e crescita personale, un messaggio forte per chiunque stia inseguendo un sogno, dentro o fuori dal parquet.
L’evento è gratuito e aperto a tutti, con ingresso libero: un’occasione speciale non solo per gli amanti della pallacanestro, ma per giovani, famiglie e lettori curiosi di conoscere da vicino le storie che si celano dietro i successi di uno sportivo che ha scelto di non nascondere le difficoltà e le paure vissute lungo la sua strada.
A rendere ancora più speciale la serata, un servizio bar gestito dall’ASD Castellana Basket: il ricavato sarà devoluto all’associazione Amani Education ODV, fondata dallo stesso Ricci con la sua famiglia per sostenere progetti educativi in Tanzania.
