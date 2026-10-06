Cuore, coraggio e comunità: il memorial Saltarelli celebra la rete salvavita

Emozione profonda, gratitudine e storie di rinascita autentica hanno riempito la Sala Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in occasione del 18° Memorial “Maurizio Saltarelli” tenutosi nei giorni scorsi. L’appuntamento, promosso da Progetto Vita per onorare la memoria di uno dei primissimi sostenitori della defibrillazione precoce a Piacenza, si è confermato ancora una volta un abbraccio collettivo tra chi è stato strappato alla morte per un arresto cardiaco, i familiari e i soccorritori. La cerimonia, aperta dai saluti istituzionali del prefetto Patrizia Palmisani e animata dalla presenza del coordinatore di Anpas Paolo Rebecchi e del presidente provinciale della Croce Rossa Giuseppe Colla, ha offerto l’occasione per tracciare un bilancio straordinario di un modello che fa scuola ben oltre i confini locali.