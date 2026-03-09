Demografia in crescita da 25 anni, presentato l'Annuario di Piacenza

Era dal 2015 che il Comune di Piacenza non aveva un annuario con le statistiche demografiche e ora questa lacuna è stata colmata. Il nuovo report contiene le variazioni della popolazione cittadina, dato significativo è quota 104mila abitanti sfondata da poco e che conferma un trend di aumento che prosegue. Un servizio che l'Amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione di se stessa per decidere su quali basi lavorare per il futuro, ma soprattutto dei cittadini che potranno scaricare l'annuario insieme alle altre attività comunali direttamente dal sito del Comune alla sezione Open Data, in costante aggiornamento da luglio del 2025.La sindaca Katia Tarasconi ha presentato l'annuario statistico comunale insieme al direttore generale Luca Canessa, all'assessore ai servizi al cittadino Simone Fornasari, ai funzionari dell'Ufficio Statistica Gianpietro Guatelli e Francesca Longobucco e alla responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo Anna Pirillo.

Tra gli elementi significativi evidenziati emerge la fase di incremento demografico che perdura da 25 anni, dopo un periodo di contrazione della popolazione che ha invece contraddistinto l'epoca tra il 1976 e il 2001, quando si contavano 95.567 residenti rispetto ai 104.608 registrati al 31 dicembre 2025. Accanto all'annuario statistico, il Comune di Piacenza mette a disposizione un altro strumento di particolare utilità per "leggere" e conoscere il territorio: il portale Open Data, consultabile al link opendata.comune.piacenza.it dove, cliccando sulla sezione in rosso "Governo e Settore Pubblico", si può accedere a una serie di statistiche che vanno, per fare solo qualche esempio, dai dati inerenti all'attività dell'ente come gli accessi agli sportelli Quic, le nuove piantumazioni oppure l'andamento delle spese, alle curiosità riguardanti la collettività piacentina (i titoli di studio dei residenti, i cognomi più diffusi), fino alle informazioni di dettaglio relative agli studenti universitari fuori sede, con la relativa provenienza.

CONSULTA L'ANNUARIO DI PIACENZA