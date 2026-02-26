Demografia, Sarmato supera quota 3mila abitanti

Per la prima volta nella sua storia recente, Sarmato sfonda il muro dei “tremila”: tanti sono gli abitanti del paese nella Bassa Valtidone, che ormai da tempo conferma un trend in crescita dal punto di vista demografico. È forse la novità più grande emersa nell’ultimo confronto tra i sindacati e il Comune di Sarmato, culminato con la firma del protocollo annuale nel quale si è fatto il punto delle attività del 2025 sui servizi sociali, con uno sguardo alle prospettive per l’anno in corso.

Nel 2025 Sarmato ha raggiunto quota 3.108 abitanti. Era dagli anni Cinquanta che il paese non aveva uno sviluppo demografico simile anche se, in passato, è stato anche più popolato.