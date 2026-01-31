Demografia: Valtidone, residenti in crescita

La curva demografica, in nessuno dei comuni del comprensorio valtidonese ha registrato una flessione negativa. Nel 2025 Alta Val Tidone, Pianello, Ziano fino ai più popolosi Castel San Giovanni e Borgonovo hanno tutti messo a segno incrementi demografici, in alcuni casi risicati in altri più sostanziosi. Gli abitanti sono cioè generalmente aumentati, facendo registrare un complessivo più 150 residenti. Quasi la metà, 71, ha trovato casa a Castel San Giovanni. Comune questo che, insieme a Borgonovo, traina come sempre verso l’alto la curva demografica, mentre al capo opposto si colloca Ziano, con un modesto + 4.

Castelsangiovanni con i suoi 14.268 abitanti contati a fine anno, contro i 14.197 del 2024, si conferma il capoluogo di vallata dove, tra l’altro, si fanno più figli. Lo scorso anno sono stati ben 114 i bambini figli di coppie che abitano a Castello, che vuol dire poco meno di dieci neonati ogni mese.