Don Borea beato? Sciolto il comitato, la parola alla Chiesa

Dopo nove anni di ricerche e di testimonianze raccolte, con tre ben tre libri pubblicati e un archivio di documenti si scioglie il comitato spontaneo per promuovere il processo di beatificazione di don Giuseppe Borea. Ora la parola spetta solo e soltanto alla Chiesa piacentino-bobbiese che, a quanto si è appreso ieri, sta definendo gli accordi con un postulatore esperto.

Don Giuseppe nel corso della sua giovane vita di sacerdote (aveva 26 anni quando fu ordinato e 34 quando fu ucciso) ha chiesto il dono di saper decidere per la vita, per la difesa della dignità umana, per il bene della sua gente che abitava a Obolo. E lo ha fatto perché sapeva che decidere per la vita voleva dire, allora come oggi, anche decidere per Dio.