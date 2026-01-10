Donati buoni per 120 pizze alla pubblica Valtidone Valluretta
Il gesto di generosità da parte di due benefattori
Mariangela Milani
|48 minuti fa
Un grazie al profumo di pizza. Due benefattori hanno regalato buoni per 120 pizze ai volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta di Castelsangiovanni. Un gesto di generosità verso un’associazione fatta di volontari che generosamente, da decenni, si prestano a titolo gratuito per il territorio. Volontari che aspettano di ingrossare le proprie fila non appena si concluderà il corso, che ha preso il via lo scorso ottobre, per il reclutamento di nuove leve.