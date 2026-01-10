Liberta - Site logo
Donati buoni per 120 pizze alla pubblica Valtidone Valluretta

Il gesto di generosità da parte di due benefattori

Mariangela Milani
|48 minuti fa
Donati buoni per 120 pizze alla pubblica Valtidone Valluretta
1 MIN DI LETTURA
Un grazie al profumo di pizza. Due benefattori hanno regalato buoni per 120 pizze ai volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta di Castelsangiovanni. Un gesto di generosità verso un’associazione fatta di volontari che generosamente, da decenni, si prestano a titolo gratuito per il territorio. Volontari che aspettano di ingrossare le proprie fila non appena si concluderà il corso, che ha preso il via lo scorso ottobre, per il reclutamento di nuove leve.

