Donazione alla Cri, dal Rotary Primogenita tre pulsossimetri professionali

Il Rotary Club Piacenza Primogenita è nato solamente da un anno e ha già avviato una collaborazione attiva con la Croce Rossa di Piacenza, connubio che si è tradotto in una generosa donazione di pulsossimetri, utili per il primo soccorso in ambulanza che per la formazione dei futuri volontari. Strumenti che sono stati consegnati alla sede di viale Malta: in seguito i volontari CRI hanno tenuto un corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) offerto gratuitamente ai soci del Rotary presenti.

Come ha detto Edoardo Zaffignani, presidente del Rotary Club Piacenza Primogenita, «abbiamo donato tre pulsossimetri professionali che possono essere utilizzati anche per bambini in fase natale, ma anche per gli adulti. Questo equipaggiamento verrà posizionato su tre ambulanze che viaggeranno su tutto il territorio piacentino. In più, abbiamo regalato altri pulsossimetri a scopo didattico e formativo per i nuovi volontari di Croce Rossa. Il nostro Rotary è stato fondato nemmeno un anno fa, però siamo già molto attivi avendo al nostro interno 13 soci e in un movimento che è in costante crescita: ciò che ci contraddistingue è la fascia di età tra i 30 e i 45 anni, per cui un Rotary molto giovane, ma veramente vivo».