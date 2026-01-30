Dopo il furto, la generosità: donati sei computer alla Don Minzoni

Dopo il furto, ecco la donazione. La generosità è ancora più gradita alla scuola elementare Don Minzoni perché arriva direttamente da un ex alunno. È Daniele Rocca, titolare del Centro medico Rocca della Besurica: ieri ha consegnato sei computer alla scuola diretta da Antonino Furnari che venerdì scorso aveva subito un furto odioso. I soliti ignoti avevano fatto sparire sei pc portatili utilizzati in classe per scopi didattici, oltre a danneggiare un distributore di cibo e bevande. Meno di una settimana dopo un piacentino ha pensato di venire in aiuto alla scuola e di donare i sei computer che erano stati rubati:

«Sono il papà di un bambino che frequenta la “Don Minzoni” e so bene quanto fossero importanti questi dispositivi – spiega Rocca – quando sul gruppo di classe ci hanno informato del furto mi è spiaciuto e così ho pensato di intervenire. Del resto a questa scuola la nostra famiglia è legata perché anche io e mio fratello abbiamo fatto le elementari qui e così si è pensato di dare il nostro contributo per ovviare al problema».

A dirsi particolarmente soddisfatto è Antonino Furnari, direttore dell’ottavo circolo didattico: «Un pensiero così merita un ringraziamento grande – sottolinea – questo furto ci aveva creato un problema non sicuramente per il valore dei computer rubati, ma per l’uso ai fini della didattica che ne facevamo. Il fatto di poter ora riuscire a ripristinare il “parco mezzi” è di grande sollievo per noi».