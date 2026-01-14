Due nuovi defibrillatori per le volanti di polizia

Sono stato ufficialmente consegnati martedì 13 gennaio, da parte del medico della Scuola allievi agenti di Polizia di Piacenza, Matteo Zandalasini, al vicario del Questore Giovanna Sabato, due nuovi defibrillatori D.A.E.. Presente anche il personale sanitario, la Squadra Volante e il Sostituto Commissario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Matteo Bongiorni.

I nuovi D.A.E. saranno destinati ad implementare il numero dei dispositivi già disponibili presso la Questura garantendo una copertura maggiormente efficace e capillare in zone ad alta affluenza. Ad oggi sono in totale dieci i dispositivi in dotazione alla Polizia di Stato, comprensivi dei due apparecchi in dotazione alla Polstrada e di quello utilizzato alla Polfer.

La principale novità introdotta con i D.A.E. di ultima generazione è la Tecnologia GPS che permette la localizzazione del dispositivo in tempo reale, tramite la Centrale Operativa del 118, permettendo interventi immediati e coordinati a livello territoriale tra Polizia di Stato, Progetto Vita e Azienda USL di Piacenza.

Fondamentale anche l’aspetto formativo e di “Retraining BLS-D” del personale, finalizzato al mantenimento di un elevato livello di capacità operativa che, dal 2025, è svolto anche dai professionisti sanitari della Polizia di Stato, in collaborazione con gli istruttori di Progetto Vita.