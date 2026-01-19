"Dungeons & Dragons", sfida per centinaia di piacentini

Dopo 42 episodi, la serie Netflix “Stranger things” ha salutato i fan. In quasi 10 anni, ha catturato milioni di spettatori, ha rilanciato il mito degli anni ‘80 e riportato in cima alle classifiche canzoni come “The Neverending story” e “Running up that hill”. In termini di impatto mediatico, però, il capolavoro della serie resta l’aver contribuito alla diffusione presso un pubblico generalista di “Dungeons&Dragons” (letteralmente “Sotterranei e draghi”). Infatti, il gioco di ruolo (gdr) più famoso al mondo, che esiste da oltre 50 anni, negli ultimi tempi sta vivendo un periodo d’oro anche grazie alla serie tv dei fratelli Duffer. Dal primo all’ultimo episodio, D&D è il passatempo preferito dai protagonisti e incarna il cuore dell’opera. Un aspetto che è arrivato ai fan a tal punto da far aumentare vertiginosamente le ricerche web sul tema, così come la vendita di manuali e set di gioco. Piacenza non fa certo eccezione. Anche nella nostra città si è registrata una crescita di interesse e di giocatori. Chi sono? Dove si trovano? E, soprattutto, come giocano?