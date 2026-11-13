“Europa senza muri”: oggi il convegno sul cardinale Casaroli

Oggi alle 11 al Teatro Verdi prende il via la mattinata di studi in tema “Europa senza muri. Agostino Casaroli, il dialogo e la libertà a 37 anni dalla caduta del Muro di Berlino”. Il convegno viene promosso dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Castel San Giovanni e si pone come momento di riflessione sull’operato del cardinale, segretario di Stato Vaticano ai tempi di Papa Giovanni Paolo II, originario di Castel San Giovanni, tra i principali artefici della politica di dialogo della Santa Sede con i Paesi dell’Europa orientale.

L’incontro si aprirà con la proiezione di un video dedicato alla caduta del Muro di Berlino e alla vita del cardinale. A seguire i saluti saranno affidati al ministro per gli affari europei Tommaso Foti, alla sindaca di Castello Valentina Stragliati, alla presidente della Provincia Monica Patelli e al consigliere regionale, presidente della Commissione Politiche economiche, Luca Quintavalla.

Alle 11.30 la lectio magistralis “Agostino Casaroli: il diplomatico del dialogo”, affidata a don Andrea Campisi, parroco di Castel San Giovanni, con l’intervento di Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti, ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico all’Università Cattolica. Seguirà una tavola rotonda in tema “Dal Muro di Berlino all’Europa di oggi” moderata dal giornalista Rai Luciano Ghelfi con ospiti Antonella Sberna, vicepresidente del parlamento europeo, Dirk Augustin, console della Germania a Milano e Michele Valensise, presidente Istituto affari internazionali. In conclusione il presidente del Collegio europeo di Parma dialogherà con gli studenti di alcune classi del liceo Volta di Castello e del Collegio Europeo di Parma. Il saluto finale sarà affidato al ministro Foti.