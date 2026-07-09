File alla Questura, il Pd chiede un confronto con le istituzioni
Ai dem si associano molti movimenti. Intanto Bongiorni chiude all’ipotesi di utilizzo dell’ex centro vaccinale e dei container scolastici
Elena Caminati
|3 ore fa
L’immagine dei migranti in fila davanti alla Questura
«Quello che stiamo cercando di fare, con fatica, è creare una situazione di stabilità e sicurezza per le persone che sono in fila ogni mattina davanti alla Questura». L’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni, insieme agli uffici, è al lavoro da giorni per trovare una soluzione dopo l’installazione delle parigine sul marciapiede di viale Malta. «L’ipotesi è di installare una copertura stabile che possa fungere da riparo dal sole o dalla pioggia». Bongiorni non si sbilancia con i tempi, ma conferma l’intenzione dell’amministrazione di migliorare le condizione dell’attesa «posto che - ha specificato l’assessore - il nostro intervento deve sempre porsi in costante interlocuzione con le questura».
Sembrano tramontate le iniziali ipotesi di utilizzare i container della Provincia perché anche il prossimo anno scolastico ospiteranno gli studenti. Anche i locali dell’ex centro vaccinale in epoca Covid, inizialmente pensati come luoghi di attesa al coperto e suggeriti dall’avvocato Francesco Paladino (vedi articolo sotto), non sembrano disponibili.
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