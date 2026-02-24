Filo da torcere per gli Istituti comprensivi, tre iscritti per l'ex Pontieri

Chiusura iscrizioni non solo per le scuole superiori, ma anche per infanzia, elementari e medie. Sabato sera alle 20 è scattato il semaforo rosso. E l’attenzione adesso - in assenza di comunicazioni ufficiali - è tutta concentrata sugli esiti della campagna di iscrizioni alle scuole medie della città.

E’ a quel livello, infatti, che si gioca la partita degli istituti comprensivi che tanto dibattito (non sempre pacifico), ha sollevato. Dalla media Dante e dalla Frank sono in predicato di essere assegnate due e una sezione alla nuova sede all’ex Laboratorio pontieri, che tuttavia non sarà terminata per settembre con avvio procrastinato a settembre 2027.

Dalla Calvino saranno nove le classi che già da questo settembre risultano destinate alla seconda nuova scuola di Piacenza, che si sta ultimando all’ex Manifattura tabacchi. Ma, al momento, né la preside della Dante né la collega della Calvino hanno dichiarato di essere in possesso di dati già suddivisi rispetto alle richieste fornite dalle famiglie.

Unico barlume informativo arriva dalla dirigenza dell’Anna Frank dove il preside Ludovico Silvestri ha dato conto di sole tre richieste di iscrizioni per l’ex Laboratorio Pontieri. Le tre attuali medie si frazioneranno ed entreranno negli otto nuovi istituti comprensivi.