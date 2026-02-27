«Fin dal primo vagito», da Conad raccolti 30mila euro per Neonatologia

Si è conclusa con un’incredibile partecipazione l’iniziativa solidale Facciamo sentire il nostro amore, promossa da Conad Centro Nord a sostegno del progetto Fin dal primo vagito, finalizzato a migliorare l’accoglienza alla vita e il comfort dei neonati nel dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza – area Pediatria e neonatologia – dell’Ausl di Piacenza.

Grazie alla generosità dei clienti sono stati raccolti 30mila euro, un contributo fondamentale per l’acquisto di strumenti innovativi che contribuiranno a rendere ancora più confortevole il primo incontro tra madre e neonato. Il risultato è stato possibile grazie alla straordinaria partecipazione dei clienti Conad che, anche quest’anno, hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney: una linea composta da 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

La donazione è stata formalizzata alla presenza del direttore sanitario Andrea Magnacavallo che, affiancato da Giacomo Biasucci, Cristiana Pavesi, rispettivamente direttore e responsabile assistenziale del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza dell’Ausl di Piacenza, e Nadia Malvicini, coordinatore Pediatria e neonatologia, ha voluto ringraziare Elena Soressi di Conad Centro Nord accompagnata da una piccola delegazione di soci Dario Cordani, Vincenzo Cordani, Antonio Barbone e Sonia Fumagalli.

«L’iniziativa «Facciamo sentire il nostro amore» firmata da Conad – ha sottolineato il direttore sanitario - si è conclusa con un risultato particolarmente significativo per il nostro territorio: sono stati raccolti 30.000 euro a favore del progetto «Fin dal primo vagito». Si tratta di un vero e proprio record per Piacenza che testimonia una partecipazione ancora più ampia e una crescente sensibilità della comunità verso i temi della nascita e della cura dei più piccoli. Un dato che non rappresenta soltanto un successo economico, ma un segnale concreto di fiducia nei confronti del nostro sistema sanitario. Nel complesso, questa donazione non finanzia soltanto attrezzature: rappresenta un investimento concreto nella qualità clinica, nell’umanizzazione delle cure e nella centralità della diade madre-bambino».

«Siamo molto grati a Conad e a tutti i piacentini che ogni anno contribuiscono a rafforzare il nostro progetto di family centred care – ha aggiunto il professor Biasucci - un modello che riconosce e valorizza le competenze e le risorse dei genitori nella cura del proprio figlio. Negli ultimi anni è maturata una maggiore consapevolezza dell’importanza di riportare la madre e il neonato al centro dell’esperienza del parto e del dopo nascita, garantendo ambienti e atmosfere accoglienti come veri e propri strumenti di tutela e promozione della salute della diade. Le evidenze scientifiche sottolineano quanto sia determinante un buon avvio della relazione madre-bambino e un efficace inizio dell’allattamento. In quest’ottica, con i 30mila euro raccolti quest’anno, verrà acquistata per la Neonatologia una culla termoregolata per la terapia neonatale dotata di tre fonti di calore sincronizzate, in grado di creare un ambiente a temperatura stabile e protetta, fondamentale nella delicata fase della crescita dei pazienti più piccoli. Il dispositivo integra inoltre una funzione di stimolazione acustica che consente di riprodurre la voce dei genitori o il battito cardiaco materno, favorendo la stabilizzazione e il benessere del neonato. Il design ergonomico e la regolazione dell’altezza inoltre facilitano l’accesso permettendo ai genitori di rimanere vicini al proprio bambino anche in situazioni particolari, ad esempio se la madre si trova su una sedia a rotelle. La modalità dedicata alla marsupioterapia e l’illuminazione ambientale regolabile consentono, infine, di prendersi cura del neonato in modo sicuro e confortevole, migliorando in maniera significativa l’esperienza in terapia intensiva neonatale. Inoltre acquisteremo dei cuscini di allattamento per rendere sempre più confortevole il momento della nutrizione dei bambini».

Lo scorso anno, con le donazioni raccolte, è stato possibile acquistare alcuni monitor multiparametri wireless, per la registrazione dei parametri vitali dei neonati riducendo l’invasività e migliorandone il comfort. Nel 2024, sempre grazie all’iniziativa di Conad Centro Nord il reparto è stato dotato di un ventilatore Giulia, un'innovativa apparecchiatura per l’assistenza intensiva neonatale che consente la piena assistenza e osservazione dei piccoli da parte dei professionisti, garantendo il massimo comfort al neonato che resta con la mamma in ogni momento, nell’ottica del Family centred care. Nel 2023 sono state acquistate venti culle neonatali Next to me, lettini pensati specificamente per la permanenza del neonato nella stanza della mamma durante le 24 ore della giornata (rooming-in), con la possibilità di dormire insieme (co-sleeping) in sicurezza.

Nelle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e di tutta la Lombardia, Conad Centro Nord ha raccolto dai propri clienti 450 mila euro da destinare ai 6 ospedali dei bambini e reparti pediatrici presenti nei territori in cui opera, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord, ha inviato una nota sottolineando che «come Conad Centro Nord abbiamo raccolto quest’anno 450mila euro, un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia la forza della solidarietà e il legame profondo tra Conad e le Comunità in cui siamo presenti. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare vicinanza e sostegno concreto a tutto il personale sanitario che ogni giorno si impegna nelle strutture sanitarie dedicate ai più piccoli e alle famiglie che affrontano momenti difficili In cinque anni abbiamo raccolto quasi 1,4 milioni di euro. Per questo traguardo voglio ringraziare la generosità dei nostri clienti e l’impegno dei nostri soci imprenditori e del personale dei punti vendita, che credono nel valore di questa iniziativa. È un risultato che ci spinge a continuare su questa strada, investendo nel futuro dei bambini e nel benessere dei territori».

Questa iniziativa si inserisce nel progetto che l’insegna porta avanti dal 2021 a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Quest’anno la raccolta totale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto delle cinque edizioni, contribuendo a portare il totale complessivo a oltre 11,5 milioni di euro.