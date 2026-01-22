Gaza: «La pace e le ragioni della guerra». Un incontro per capire

Un'occasione per stimolare il dibattito su un tema di grande attualità. Si terrà lunedì 26 gennaio alle 17.30, nella Sala Comunale di via Taverna 39, l'incontro pubblico intitolato “La pace a Gaza. Il dramma di una guerra – Analisi critica del conflitto e spunti per la soluzione Due Popoli Due Stati”, organizzato da Forza Italia Seniores. L'appuntamento sarà moderato dal giornalista del quotidiano “Libertà” Marcello Pollastri e vedrà gli interventi di Paola Pizzelli (coordinatrice provinciale Forza Italia Seniores), Stefano Parisi (presidente Associazione Setteottobre), Walker Meghnagi (presidente della Comunità Ebraica di Milano), Manrico Bissi (architetto e studioso di storia) e Umberto Abenaim (studioso di cultura ebraica).

«Bisogna capire le ragioni di questa guerra, a partire da ciò che è successo il 7 ottobre 2023 – le parole degli organizzatori – è Hamas che va condannata per quello che ha fatto e dovremmo tutti quanti unire le nostre forze per combatterla e non per andare contro Israele o Palestina».