Gli orfani dimenticati, vittime di femmicidi : «Aiutiamoli a vivere»

Gli orfani più dimenticati hanno una paladina. Giovanna Cardile conosce la tragedia e l’ha convertita in battaglia civile. Oggi lavora per istituire una giornata nazionale dedicata ai figli di mamme uccise dal papà e si preoccupa che vi sia un aiuto nella praticità dell’esistenza, nel lavoro, nello studio, nelle piccole incombenze materiali.

Sono minute, preziose forme di adozione sociale quelle che cerca, bussando alle porte di chi può tendere una mano. Cardile, messinese di origine, ma radicata nel Piacentino dall’agosto 2024, ha già trovato ascolto e accoglienza lo scorso dicembre in Confindustria Piacenza, dove ha portato il suo progetto di cui vorrebbe fare un modello nazionale, coinvolgendo pure gli istituti di credito.